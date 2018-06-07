الكندري: استقالة هاشم هاشم من “البترولية” خسارة فادحة للقطاع النفطي الكويتي

في تصريح له اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري بأن تقديم السيد هاشم سيد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من منصبه خسارة فادحة للقطاع النفطي الكويتي .

وطالب النائب د. الكندري رئيس الوزراء و وزير النفط بثني السيد هاشم عن استقالته وعدم التفريط برجل مشهود له بالكفاءة والاخلاص بسبب تخبط مؤسسة البترول الوطنية والتدخل في اختصاصات وصلاحيات والسياسات الخاصة للشركات التابعة.

و أكد النائب د. الكندري بأن ماورد في استقالة السيد هاشم يجب أن لايمر دون تحقيق مؤكداً بأن القطاع النفطي يجب أن لايخضع للقرارات غير المدروسة والتي تخالف السياسات و القرارات التي رسمها المجلس الأعلى للبترول والتي نظمت العلاقة بين المؤسسة والشركات التابعة.

وختم النائب د. الكندري بأن المساس بتقييم الأداء لموظفي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هو مخالفة قانونية تستوجب من وزير النفط التحرك وحماية الحقوق العمالية.