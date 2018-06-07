مارسيلو: ريال مدريد ليس ملكا لكريستيانو

تحدث البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، عن فرص مواطنه نيمار دا سيلفا في الانتقال إلى النادي الملكي، ولعبه بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

وقال مارسيلو، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس ونقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كريستيانو رونالدو لا يمتلك ريال مدريد، لذلك فإن وجوده مع الفريق لا يمنع نيمار من التوقيع للميرنجي”.

وأضاف: “جميع اللاعبين يدعمون كريستيانو للبقاء، لكن رغم ذلك يظل الباب مفتوحا للتعاقد مع نيمار، أعتقد أن أفضل اللاعبين في العالم يجب أن يلعبوا لريال مدريد، وقلت ذلك قبل سنتين أو ثلاثة، إنه من بين الأفضل بالنسبة لي، ويومًا ما سيلعب في الميرنجي”.

وتابع: “أعرف سيرجيو راموس منذ 12 عاما، الجميع يتحدث عنه الآن، لأنه ضرب حارس مرمى ليفربول وهذا أمر ممل”.

وواصل: “يجب علينا أن نقدر قيمة الألقاب الثلاثة التي حققها ريال مدريد في دوري الأبطال على التوالي، لأن البعض يعطي مساحة كبيرة لخطأ حارس مرمى المنافس أكثر من الأهداف التي سجلها الميرنجي”.

ورفض مارسيلو التعليق على تصريحات مواطنه روبرتو فيرمينو، والذي وصف راموس بـ”الغباء” في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأتم:”حتى اليوم لم أفهم معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية أو أفضل 11 لاعبا من الفيفا، إذا كان أحد يعرف فعليه أن يخبرني، لكن بالنسبة لي كريستيانو أفضل لاعب في العالم ونيمار لديه مستقبل رائع”.