الخطوط الجوية الكويتية تسير رحلاتها الجوية المباشرة بين الكويت وفيينا

بدأت الخطوط الجوية الكويتية في تسيير رحلاتها المباشرة بين الكويت وفيينا اعتبارا من اليوم الخميس وبواقع ثلاث رحلات اسبوعيا.

واعربت مدير مكتب الخطوط الجوية الكويتية في فرنسا وسويسرا عبير القطان عن سعادتها البالغة بفتح هذا الخط الجوي خلال فصل الصيف الحالي مشيرة الى ان هذا المشروع الذي كان قائما منذ مدة اصبح اليوم واقعا ملموسا بهبوط طائرة الخطوط الجوية الكويتية في مطار فيينا الدولي.

وقالت القطان في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الربط الجوي المباشر بين الكويت وفيينا سيستمر في تقديم خدماته حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل وذلك بمعدل ثلاثة رحلات اسبوعيا.

واوضحت ان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والادارة التنفيذية يولون كل اهتمام بتوسيع شبكة التشغيل خصوصا خلال فصل الصيف وهو ما تم “فها هي الكويتية شغلت هذه الرحلة بكل ثقة ايمانا منها لتلبية طلبات واحتياجات المسافر الكويتي والخليجي وبثقة منها باهمية هذه الوجهة السياحية المميزة”.

وذكرت ان تشغيل هذا الخط جاء تجسيدا للتعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية النمسا وفي اطار الحرص المتبادل على استمرار توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

ووجهت القطان بهذه المناسبة شكرها الى الحكومة الكويتية التي قدمت ولاتزال تقدم الدعم المستمر للخطوط الجوية الكويتية وهو ما مكنها من انجاز تشغيل هذا الخط منوهة بان ما تشهده الخطوط الكويتية من ازدهار وتطور ياتي بفضل هذا الدعم من المسؤولين الكويتيين ثم تطبيق الادارة الحالية لخطة تسويقية محكمة.

كما اشادت القطان في حديثها ل(كونا) بالسلطات النمساوية في مطار فيينا التي وفرت كل الظروف المناسبة والمريحة لتسيير هذا الخط المباشر بين عاصمتي البلدين.

واشارت مديرة مكتب الخطوط الكويتية في فرنسا وسويسرا في حديثها الى ما لمسته من انطباعات ايجابية جدا من قبل المسافرين الكويتين لفتح هذا الخط الجوي مؤكدة انها ستتابع عن كثب احتياجات المسافرين.

وأضافت ان هذه الرحلات المنتظمة بين البلدين الصديقين سيمكن السياح الكويتيين بشكل خاص والخليجين وغيرهم بشكل عام من زيارة النمسا التي تعتبر في طليعة البلدان السياحية في أوروبا.