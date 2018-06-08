وزير المالية : تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بتخارج التأمينات من “اياس للتعليم”

أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة «إياس» للتعليم الأكاديمي والتقني المحلية.

وقال الوزير الحجرف في بيان صحفي إن “للمال العام حرمة وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح أبدا بأي تجاوز أو عبث أو فساد وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها”.

وأضاف “إننا نقدر ونحترم آراء النواب في ما أثاروه وإن جميع الملاحظات هي محل نظر، ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليه في أي شكل من الأشكال”.وأوضح أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في «اياس» يأتي للوقوف على كل ما تمت إثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات على أن تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين.