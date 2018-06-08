اصابة مئات الفلسطينيين خلال “مليونية القدس” احياء لذكرى النكسة

أصيب مئات الفلسطينيين اليوم الجمعة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال (مليونية القدس) بمناسبة الذكرى ال 51 للنكسة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة وذلك في اطار مسيرة (العودة الكبرى وكسر الحصار).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في احصائية اولية حول اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في الجمعة ال11 لمسيرة (العودة الكبرى وكسر الحصر) إن المواجهات اسفرت عن اصابة نحو 386 فلسطينيا بينهم صحفيون بجراح مختلفة واختناقات بالغاز.

وأضافت ان قوات الاحتلال استهدف سيارات الاسعاف بقنابل الغاز المباشرة شرق خانيونس.

وبدأت المسيرات عقب انتهاء صلاة الجمعة وخروج الاف الفلسطينيين من جميع المحافظات بقطاع غزة نحو الحدود الشرقية رافعين لافتات تؤكد تمسكهم بثوابتهم الوطنية وان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

من جانبه قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيز قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المحتلة عام 1948 واعلن ان حدود قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة ناشرا عددا من القناصة خلف سواتر ترابية اضافة الى قيامه بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين.

واشعل المتظاهرون اطارات السيارات في محاولة لحجب الرؤية عن القناصة الاسرائيليين كما تمكن شبان فلسطينيون من اسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة كانت تطلق الغاز على المتظاهرين. ومنذ بدء مسيرة (العودة وكسر الحصار) التي انطلقت في 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة استشهد نحو 123 فلسطينيا بينهم 13 طفلا فيما بلغت عدد الاصابات13672 فلسطينيا.