Bank of America: المستثمرون سحبوا 5.5 مليار دولار من صناديق السندات في 7 أيام

أعلن Bank of America Merrill Lynch أن صناديق السندات في الأسواق العالمية سجلت أكبر تدفقات في أسبوع للأموال إلى الخارج منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأظهرت بيانات من البنك ترصد تدفقات الأموال من الأربعاء إلى الأربعاء أن المستثمرين سحبوا 5.5 مليارات دولار من صناديق السندات و500 مليون دولار من المعادن النفيسة لكنهم ضخوا 900 مليون دولار في الأسهم.

وتعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية من التوترات التجارية المتصاعدة وتزايد المخاطر السياسية في أرجاء منطقة اليورو بسبب محاولات إيطاليا تشكيل حكومة واحتمال أن ترفع بنوك مركزية رئيسية أسعار الفائدة وتخفف إجراءات التحفيز.