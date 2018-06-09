ناصر صباح الأحمد يستقبل عددا من وزراء دفاع تحالف محاربة (داعش) ببروكسل

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في بروكسل اليوم الجمعة عددا من وزراء الدفاع في الدول الاعضاء في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وذلك على هامش الاجتماع المنعقد في مقر حلف شمال الاطلسي (ناتو) في بروكسل.

وقد استقبل الشيخ ناصر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية حيث تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل في وقت لاحق من صباح اليوم وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس حيث تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

واستقبل الشيخ ناصر كذلك وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جافين ويليامسون حيث تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الأمين العام لحلف (ناتو) ينس شتولتنبرغ حيث تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالتعاون العسكري.

وأكد الشيخ ناصر أن مثل هذه الإجتماعات تأتي ضمن أوجه التعاون المشترك والتنسيق العسكري للوصول الى الهدف المنشود وهو تحقيق التعاون.