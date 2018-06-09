الهلال الأحمر الكويتي: 90 متطوعا ومتطوعة لتنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير

قال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي ان 90 متطوعا ومتطوعة يشاركون في تنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير خلال العشر الأواخر وتقديم الخدمات للمصلين.

واضاف العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هؤلاء المتطوعين يساهمون في الاسعافات الأولية ومساعدة المصلين لاسيما فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد ان متطوعي الجمعية لن يتوانوا في تلبية نداء الواجب والانسانية لخدمة مصلي القيام في مسجد الدولة الكبير مبينا أنهم بذلوا جهودا كبيرة في ذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وإدارتي الطوارئ الطبية والمسجد الكبير والهيئات المعنية.

وذكر ان هناك كتيبات ارشادية وزعت على المتطوعين بعد التحاقهم بدورة تنشيطية حول الاسعافات الاولية وتلقيهم التعليمات الخاصة بكيفية تقديم الخدمات الانسانية للمصلين.

واشار الى انه تم ايضا توزيع المهام على متطوعي الجمعية موضحا انهم يجتمعون يوميا للوقوف على آخر المستجدات وتصحيح اي امر يطرأ وطريقة التعامل معه.

وقال ان مشاركة الجمعية تأتي انطلاقا من اهدافها الانسانية الرامية الى توفير الخدمات وتقديمها للمحتاجين مؤكدا اهمية العمل التطوعي عبر جمعيات النفع العام في إبراز مواهب الشباب وصقلها للقيام بدورهم الفعال في تنمية المجتمع وتعزيز روح الانتماء للوطن. (النهاية) ز ا ك / ي س ع