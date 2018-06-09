دعم مالي كويتي للأردن للخروج من أزمته

يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه الكويت، اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع سبل دعم المملكة الأردنية الهاشمية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأعلنت السعودية، فجر أمس، استضافتها قمة رباعية في مكة المكرمة اليوم لبحث سبل دعم الأردن.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالات مع سمو أمير البلاد، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي «وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها».

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن الكويت ستقدم خلال الاجتماع في مكة المكرمة الدعم المالي والاقتصادي والمعنوي الذي يحتاجه الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن حجم هذا الدعم وطبيعته سيتحددان بناء على ما سينتهي إليه الاجتماع.

وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).

وتواجه الحكومة الأردنية المرتقبة، بقيادة رئيس حكومتها عمر الرزاز، ملفات اقتصادية ثقيلة، ستبدأ بمشروع قانون ضريبة الدخل وليس انتهاء بتكلفة الحياة المعيشية المرتفعة.