وصول زعيم كوريا الشمالية إلى سنغافورة لحضور القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي

اعلن وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان اليوم الاحد وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الى سنغافورة لحضور القمة المرتقبة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء القادم.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان ان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ سيجري لقاءات منفصلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انعقاد القمة المرتقبة.

وكان الرئيس ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء القمة ليتراجع بعد ذلك ويؤكد أنه لم يتغير شيء بشأنها مضيفا أن ثمة اجتماعات بين مسؤولين من البلدين بشأن ترتيبات القمة.