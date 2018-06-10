“ديوان الخدمة”: عطلة عيد الفطر من 15 الى 18 يونيو الحالي

اعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاحد ان عطلة عيد الفطر ستكون أيام الجمعة والسبت والاحد والاثنين الموافقة 15 و16 و17 و18 يونيو الحالي.

وأوضح الديوان في بيان صحفي ان الدوام الرسمي سيبدأ صباح يوم الثلاثاء 19 يونيو سواء كان العيد الجمعة او السبت مضيفا ان الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشؤونها على نحو يراعي المصحلة العامة.

وقال انه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشان العطلات الرسمية وتعديلاتها وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 252 باجتماعه رقم 9-2008 المنعقد بتاريخ 3-3-2008 المتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن اول ايام عيد الفطر ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم”.