ست نصائح لرواد الأعمال بعد بلوغهم الخمسين من العمر

يسعى الكثير من الناس إلى الاستمرار في العمل بعد التقاعد، فيما يبحث البعض الآخر عن مغامرات بعيداً عن أجنحة الشركات.

ويسعى المزيد من الشباب عامة خلال العصر الحالي، إلى العمل لحسابهم الخاص. ولكن تطرح ريادة الأعمال بعض التحديات، التي قد يواجهها الموظفون في الشركات.

وفيما يلي، 6 نصائح من خبراء دربوا كبار السن ليكونوا رواد أعمال بعد سن الخمسين.

ابحث عن شغفك في العمل

ابدأ بسؤال نفسك “ما هي المرحلة التالية والمثالية في حياتي؟” فقد تكون إما هواية أو حتى حلم كنت ترغب في تحقيقه عندما كنت في العشرينيات من عمرك.

احرص على وجود حاجة في السوق

مشاريع الأعمال الناشئة بحاجة إلى عملاء. وبينما تقوم الشركات بتقليص حجم العمل والاستعانة بمصادر خارجية، يمكنك تسجيل الدخول كبائع للمنتجات أو الخدمات.

تقييم مهاراتك

خبرتك في مجال البيع، والتسويق، وتطوير المبيعات، وخدمة العملاء، لها قيمة كبيرة لمساعدتك في مجال ريادة الأعمال.

اجمع الفريق

قد تعمل بمفردك لفترة من الوقت، ولكن يجب عليك تأسيس فريق من العمل، والأهم من ذلك، العثور على مرشد لتقديم النصائح، أي “صاحب عمل بخبرة أكثر”.

كن واقعياً بشأن المال

يتمثل التحدي الأكبر، في إبقاء النفقات العامة الشهرية تحت السيطرة في الوقت الذي تزيد فيه الإيرادات، حتى الوصول لمعرفة مدى حجم عملك.

لا تدع أي شيء يعيقك عن متابعة عملك

لا تدع النصائح الخمس الأولى تؤخرك عن متابعة حلمك. فأكبر خطأ يمكن أن يقوم به أي رجل أعمال هو عدم البدء على الإطلاق.