20 مليون دولار تكلفة قمة ترامب وكيم في سنغافورة

ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قوله إن تكلفة عقد القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة ستكون نحو 20 مليون دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أن تكاليف عقد القمة هي من ضمن الجهود الدولية لسنغافورة وأنها تصب في مصلحة البلد قائلا: “نحن على استعداد للتكفل بهذه النفقات.. ونحو نصف التكلفة ستكون من ضمن التكاليف الأمنية للقمة، هذا سيجذب انتباه الجمهور.. في الحقيقة تم اختيارنا كمكان لعقد اجتماع القمة ونحن لم نطلب ذلك، لقد طُلب منا ذلك ونحن وافقنا.. وهذا سيعزز علاقات سنغافورة مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك موقفنا في المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن سنغافورة ستكون قادرة على تعويض بعض هذه التكاليف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من وزارة الاتصالات في سنغافورة أنه تم تنظيم عمل نحو 2500 ممثل لوسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك إنشاء مركز إعلامي تقدر تكلفته بنحو 5 ملايين دولار.