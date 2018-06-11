“الجمارك”: تفعيل السيور الخارجية في مطار الكويت الدولي الخميس المقبل

أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي أن الادارة اتخذت كافة الإجراءات بتفعيل السيور الخارجية في مطار الكويت الدولي بأحدث أنواع الأجهزة التي تم تركيبها للتفتيش وتفعيل بوابات ال(RFID) بدءا من الخميس المقبل.

وأضاف الجلاوي في تصريح صحفي أنه تم تخصيص أربعة بوابات مزودة بتكنولوجيا (RFID) خارج المطار منها بوابة بالضوء الأخضر “بحيث يخرج المسافر مباشرة حال عدم اصطحابه حقيبة يدوية من تلك البوابة أما البوابات الثلاث الأخرى فهي مخصصة لحملة الأمتعة”.

وأوضح أن هذه البوابات تم تخصيصها لتسهيل إجراءات المسافرين وعملية خروجهم من المطار دون تأخير.

ولفت إلى أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري قامت اليوم بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي (T1) يرافقها كل من رئيس الإدارة العامة للطيران الشيخ سلمان الحمود الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بالمطار وتفقد المنشآت ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية والطيران المدني إلى جانب الوقوف على التجهيزات والخطط الجمركية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وبما يسهم بسرعة خروج المسافرين.

وأضاف أن موظفي (الجمارك) و(الطيران المدني) استعرضوا اثناء الجولة التفقدية ما تم إنجازه من الخطة الخاصة بتحديث المطار وتفعيل الأجهزة المتقدمة الخاصة بتفتيش أمتعة المسافرين وفحص الأمتعة بشكل يحمي البلاد من مخاطر تهريب الممنوعات بكافة صورها.