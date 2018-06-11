وزيرة “الخدمات”: انتساب المرأة لـ(الجمارك) خطوة إيجابية لدفع الكويت لمصاف الدول المتحضرة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري اليوم الاحد أن انتساب المرأة للادارة العامة للجمارك والعمل كمفتشة خطوة إيجابية لدفع الكويت الى مصاف الدول المتحضرة.

وأضافت بوشهري في تصريح صحفي على هامش الزيارة التفقدية لمطار الكويت أن انتساب المرأة ل(الجمارك) سيكون كذلك عاملا في سد أي نقص محتمل في الكوادر النادرة والتي تتطلب خبرات متراكمة.

وثمنت حرص المرأة الكويتية على خوض غمار العمل بالمجالات الصعبة والتي كانت حكرا على الرجال حتى أصبحت تعمل بجانب الرجل بكل إخلاص وتفان من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورد الدين له وضاربة مثالا للمسؤولية الوطنية.

من جهته أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي أهمية الحرص على الاستعانة بمزيد من العنصر النسائي في مجال التفتيش.

وقال الجلاوي ان المفتشات في (الجمارك) أثبتن جدارة وكفاءة مشهودة وأصبحن يقمن بدور كبير في حماية البلاد من محاولات تهريب مواد محظورة.