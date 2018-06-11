قمة “دعم الأردن”: الكويت والسعودية والإمارات تقدم حزمة مساعدات للأردن بقيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار

انطلقت القمة الرباعية التي دعا الى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم المملكة الأردنية الهاشمية في قصر الصفا بمكة.

ويشارك في القمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد.وانطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع ، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية ، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي تتمثل في :

1 – وديعة في البنك المركزي الأردني. 2 – ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن. 3 – دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات. 4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.وقد أبدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة ، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة بإذن الله تعالى