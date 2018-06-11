هيئة الرؤية الشرعية تلتمس رؤية هلال شهر شوال الخميس المقبل

أعلنت وزارة العدل الكويتية اليوم الأثنين أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع مساء الخميس المقبل الموافق 29 من شهر رمضان المبارك التماسا لرؤية هلال شهر شوال وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في تلك الليلة أن يتقدم للادلاء بشهادته الى هيئة الرؤية الشرعية.

وتقدمت الوزارة بالتهنئة الى القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين والمسلمين كافة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد داعية الله عز وجل أن يتم نعمته على البلاد وعلى الأمة الاسلامية والعربية.