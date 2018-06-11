“اتحاد المصارف”: البنوك تعطل الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد الفطر

أعلن اتحاد مصارف الكويت ان البنوك المحلية ستعطل أعمالها يومي الأحد والاثنين المقبلين باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر سواء كان العيد الجمعة اوالسبت.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البنوك سوف تعاود العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يونيو الجاري بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.