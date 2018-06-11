الكرواتي راكيتيتش: سأكون سعيدًا برحيل رونالدو عن الريال

قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، المحترف في برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه سيكون سعيدًا في حالة رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد.

وأضاف راكيتيتش، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، “نعم من المؤسف خسارة النجوم في الليغا، ولكن تأكدوا بأنني لن أبكي بحال رحيل كريستيانو من مدريد”.

وأضاف “مصدر سعادتي يتمثل في أن الريال الغريم التقليدي لنا سيتأثر كثيرًا برحيل أحد أوراقه الرابحة”.

وعن بطولة كأس العالم، قال راكيتيتش، “سنخوض المونديال في مجموعة صعبة، وسنحاول بشتى الطرق اجتياز مرحلة المجموعات والتأهل للدور التالي من البطولة”.

واختتم النجم الكرواتي، تصريحاته قائلًا، “في كأس العالم أرى بأن إسبانيا هي المرشح الأول، وكذلك الأرجنتين بسبب تواجد ليونيل ميسي”.

وتخوض كرواتيا المونديال في المجموعة الرابعة بجانب الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا.