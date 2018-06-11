القنصلية الكويتية في اسطنبول تدعو رعاياها الى الابتعاد عن التجمعات الانتخابية

ناشد القنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد السياح الكويتيين الالتزام بالقوانين المعمول بها في تركيا لاسيما مع قرب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم تصوير المواقع الامنية والحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ودعا المحمد في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين السياح الكويتيين الى الابتعاد عن التجمعات الانتخابية ومراكز الانتخاب والاقتراع حرصا على سلامتهم مؤكدا استعداد القنصلية الكويتية لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين على رقم الطوارىء (00905306902097).

وقال ان على المواطنين الكويتيين بمناسبة بدء الموسم السياحي في تركيا التأكد من صلاحية جواز سفرهم بحيث لا تقل عن ستة أشهر على أقل تقدير وكذلك الحرص على إصدار تأشيرة دخول للعمالة المنزلية المرافقة وعدم حمل الجواز الأصلي أثناء التنقل داخل مدينة اسطنبول والاكتفاء بصورة منه.

وحذر القنصل المحمد المواطنين الذين يزورون تركيا من حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التسوق أو التنقل داخل مدينة اسطنبول والاكتفاء بأخذ ما يفي بالغرض فقط.

وفيما يتعلق بإجراء توكيلات خاصة (التوكيلات العقارية بشأن تسجيل العقار أو بيعه) شدد القنصل على ضرورة أن يقتصر التوكيل على الغرض الذي جرى من أجله وأن ينتهي بانتهائه.

وطالب بضرورة التقيد بقوانين مدد الإقامة المعمول بها عند زيارة تركيا بحيث لا تزيد مدة الإقامة على 90 يوما وذلك لتلافي دفع اي غرامة أو عقوبة قد تحظر دخول المخالف إلى تركيا لمده تزيد على عام كامل.

ودعا السياح الكويتيين الى التعامل مع الشركات السياحية المعتمدة عند اجراء الحجوزات الخاصة بالطيران والفنادق والرحلات السياحية الداخلية وعدم التعامل مع أشخاص ليس لديهم مكاتب وذلك لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وقال انه “في حال رغب المواطن بشراء عقار في تركيا فعليه التأكد من خلوه من أي التزام مالي أو رهن عقاري والانتباه الى ضرورة ان يكون عقد الشراء مترجما إلى اللغة العربية من قبل جهة معتمدة الى جانب التأكد من قيمة الضرائب والخدمات التي تدفع سنويا بعد عملية الشراء.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في ال24 من الشهر الحالي من ابرز المنافسين فيها الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ومحرم انجة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وصلاح الدين دميرطاش عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.