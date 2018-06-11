سنغافورة تستعد لانعقاد القمة المرتقبة بين “ترمب” و “كيم“.. غدًا الثلاثاء

تتخذ السلطات السنغافورية تدابير امنية مشدد اثناء انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون المزمع اقامتها صباح يوم غد الثلاثاء في فندق بسنغافورة.

وقال وزير الشؤون الخارجية فيفيان بالاكريشنان في تصريح صحفي اليوم “ان استضافة قمة (ترامب – كيم) هي اهم عملية امنية اضطلعت بها سنغافورة في استضافة حدث دولي بهذا المستوى وذلك يرجع الى اهمية المناسبة إضافة إلى التهديدات الامنية والارهابية التي يواجهها العالم”.

واشار بالاكريشنان الى ان الشرطة والقوات المسلحة السنغافورية تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لمواجهة تلك التهديدات معبرا عن تفاؤله من الوصول الى نتائج ايجابية خلال القمة حيث عبر الرئيسان عن ثقتهما وتفاؤلهما بهذه القمة.

وذكر بالاكريشنان الذي قام أخيرا بزيارة بيونغ يانغ لتحضير القمة ان لدى زعيم كوريا الشمالية وشعبه رغبة حقيقية للتغيير والتنمية الاقتصادية مضيفا ان هناك الكثير مما يمكنهم القيام به لتطوير دولتهم.

ومن المقرر ان تبلغ تكلفة استضافة القمة حوالي 20 مليون دولار سنغافوري (15 مليون دولار أمريكي) وهو ما وصفه بالاكريشنان بانه “استثمار في السلام العالمي” مفيدا بأن سنغافورة هي افضل مثال على هذا النموذج.