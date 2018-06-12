دراسة تبشّر نيمار.. وتتوقع مواجهة بين رونالدو وميسي بالمونديال

أجرت مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية، بحثًا آليًا يوضح خصائص لاعبي المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا، والفروق الفردية بينهم في محاولة للتنبؤ بنتائج مباريات كأس العالم.

واستعرضت الشركة مليون نموذج لسير البطولة من أجل الوقوف على تقدم كل فريق في مونديال روسيا المقرر انطلاقه الخميس المقبل.

وجاءئت هذه التوقعات وفقًا لعدد كبير من المتغيرات والتفسيرات الممكنة، لإنتاج توقعات أكثر دقة من البدائل التقليدية.

وأظهر البحث تأهل منتخبات فرنسا وأيسلندا وأوروجواي وإسبانيا والبرازيل والمكسيك وبلجيكا وبولندا والبرتغال والسعودية والأرجنتين وأستراليا وألمانيا وسويسرا وكولومبيا وإنجلترا إلى دور الـ16.

وفي الدور ربع نهائي وضع البحث فرنسا في مواجهة إسبانيا والبرازيل مع بلجيكا، وألمانيا مع إنجلترا، والبرتغال في مواجهة مثيرة أمام الأرجنتين، نظرًا لتواجد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبين في العالم خلال الفترة الأخيرة وجهًا لوجه.

وتوقع البحث أن تبلغ البرتغال نصف نهائي المونديال لتواجه ألمانيا، على أن تلتقي البرازيل مع فرنسا.

وأتم البحث توقعه بوصول ألمانيا والبرازيل إلى المباراة على أن تكون الغلبة لصالح السيلسياو بقيادة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وقال القائمون على هذا البحث: “رغم كل ذلك إلا أن كرة القدم لا تزال رياضة لا يمكن التنبؤ بها بشكل كبير، نظرًا لوجود عديد المتغيرات التي يصعب إخضاعها في هذه الدراسة”.