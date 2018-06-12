زيدان: لم أترك ريال مدريد طمعا في قيادة فرنسا

أكد زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد أنه لا يطمع في تولي قيادة المنتخب الفرنسي.

وقال زيدان في حوار وثائقي مع قناة (تي إف 1) الفرنسية بعنوان (سر انتصار 98) بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج الديوك بكأس العالم: “كلما أتذكر هذه اللحظات تلمع عيناي، لقد كان إنجازا رائعا، وساهم في توحيد صفوف الشعب الفرنسي، الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اللقب”.

وأضاف ضاحكا: “كان منظري غريبا بوجود شعر على رأسي، فالأعداد التي تجمعت في الشانزيليزيه كانت جنونية، إنها لحظات مثيرة لا تنسى”.

وواصل زيزو: “أحلامي لا تتوقف، أعيش حياتي بكل حماس وبذل أقصى ما لدي في كل مهمة أقوم بها، فالخبرات التي اكتسبتها مع ريال مدريد وحصد 9 ألقاب في عامين ونصف أمر رائع للغاية، وسأواصل السعي للاستمتاع بإنجازات لم أحققها عندما أعود للتدريب مجددا، الآن حان وقت الراحة والمتعة مع أسرتي، لا أعرف متى سأعود أو مدة هذه الراحة”.

وشدد: “لم أترك ريال مدريد طمعا في تدريب منتخب فرنسا، الأهم في المرحلة الحالية مساندة المنتخب بكل ما أوتينا من قوة، ليعود الفريق بالكأس الثانية”.

وأتم زين الدين زيدان: “لقد توقفت عن تدريب ريال مدريد لإنهاء مرحلة ما، وكامل دعمي لمنتخب فرنسا”.

