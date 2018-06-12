آلاف المتهجدين أحيوا ليلة 27 رمضان بمسجد بلال بن رباح

احتشد المصلون الذين قُدرت أعدادهم بالآلاف في مسجد بلال بن رباح، بمنطقة الصديق والساحات المحيطة به لإحياء هذه الليلة المباركة، بصلاة القيام كما تعودوا منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وفي هذه الليلة المباركة أمَّ المصلين القارئ الشيخ، قتيبه الزويد والشيخ ياسر الفيلكاوي.

ورغم الزحام الشديد، أشاد المصلون بما يقدمه المسجد من تسهيلات غير مسبوقة للمصلين، وحرص المنظمين على راحة ضيوف الرحمن زوار المسجد.