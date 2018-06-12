سنغافورة.. انطلاق قمة ترمب وكيم بمصافحة تاريخية

انطلقت، الثلاثاء، القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.

وتقدم الزعيمان إلى طرفي المنصة المعدة، وتصافحا أمام الكاميرات، وتبادلا حوارا باسما لعدة ثوان، وربت ترمب على كتف كيم، ثم سارا معا على السجادة الحمراء وهما يتبادلان الأحاديث، في طريقهما إلى غرفة اجتماعات.

ثم جلس ترمب وكيم أمام الصحافيين لالتقاط الصور التذكارية وتصافحا وهما يتبادلان الابتسامات.

وأعرب ترمب للصحافيين عن سعادته بلقاء كيم، وقال إنه يتوقع علاقة رائعة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وقال كيم للصحافيين: “نأتي إلى القمة مع ترمب بعد التغلب على كل العقبات”.

وعقب ذلك، بدأ ترمب وكيم اجتماعا منفردا وفق البرنامج المقرر للقمة التي تستمر يوما واحدا.

وغادر ترمب صباح الثلاثاء مقر إقامته في فندق شانغري لا متوجها إلى موقع القمة في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا. ووصل موكب ترمب لاحقا إلى هدفه.