فيديو سبر

‏فيديو| مصافحةل زعيم ⁧‫كوريا الشمالية‬⁩ مع ⁧‫ترمب‬⁩ بجزيرة سنتوزا في ⁧‫سنغافورة‬⁩

منذ 16 دقيقة
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