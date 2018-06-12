الدون: صلاح سينافس على الكرة الذهبية وأتمنى مشاركته بالمونديال

أكد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال لاعب ريـال مدريد أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي نجح في تقديم موسم مميز مع الريدز ويعد من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: “محمد صلاح قدم موسما مميزا مع ليفربول، إنه أحد اكتشافات الموسم بكل تأكيد ويعد مرشحا للفوز بالكرة الذهبية”.

وأضاف النجم البرتغالي: “أتمنى ألا تؤثر الإصابة على محمد صلاح وأن يشارك في مونديال كأس العالم بروسيا”.

ونجح صلاح في تسجيل 44 هدفا مع ليفربول كما قاد فريقه للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا إلا أن خسر أمام ريـال مدريد بنتيجة 3/1.