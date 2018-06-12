ضبط موظف في مستشفى يزوِّر طوابع الوافدين

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة من ضبط موظف من فئة غير محددي الجنسية، يعمل بنظام «الأجر مقابل العمل» في أحد المستشفيات يقوم بتزوير وترويج الطوابع الخاصة بالمستشفى الذي يعمل فيه بحرفية ودقة عالية، لا يمكن للشخص العادي اكتشافها، حيث تخصص في تزوير الطوابع المزوّرة من فئة عشرة دنانير.

وقال وزارة الصحة في بيان صحفي إن الموظف امتهن تزوير الطوابع في مارس من العام الماضي 2017، بعد إقرار قانون زيادة الرسوم، حيث يقوم بتعديل الرقم الموجود بالطابع ليستبدل به من فئة دينار الى عشرة دنانير، ومن ثم يقوم بإغلاق المكائن الإلكترونية في المستشفى، مدعيا أنها لا تعمل حتى يضطر الوافد إلى أخذ الطابع المزوّر منه.

وأضافت أنه وفور وصول المعلومة تم التنسيق بين «الصحة» و«الداخلية» عبر الادارة العامة للمباحث الجنائية، وتحديداً ادارة مكافحة التزوير، ليتم بعدها عمل كمين للاطاحة به عبر إرسال مصدر سري لشراء طابع مزوّر منه بنقود «مرقمة» والذي كان حرزاً في أول يوم، لتتم متابعته عن كثب بعدها، ويسقط بالجرم المشهود ويتم تحويله الى جهة الاختصاص.

من جانبها، ناشدت وزارة الصحة المرضى والمراجعين وجميع الهيئات والمؤسسات والشركات والافراد ممن يراجعون مرافق الوزارة عدم التردد في الإبلاغ عن وجود طوابع مزوّرة والتعاون مع موظفي الصحة والأجهزة الأمنية المختصة، حتى تتمكن من سرعة ضبط كل من يريد العبث بأمن اقتصادنا الوطني، أو التطاول على المال العام.