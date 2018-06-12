بدء توافد الجماهير السعودية إلى موسكو

بدأت الجماهير السعودية التوافد على العاصمة الروسية موسكو، قبل يومين من خوض المنتخب السعودي مباراة افتتاح النسخة الـ21 من كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا، كأول منتخب عربي يلعب في افتتاح المونديال.

وبدأت الخطوط السعودية تسير عدة رحلات يومية، لنقل الجماهير السعودية إلى روسيا، الراغبة في تشجيع الأخضر بالمونديال.

وغادرت طائرة عصر اليوم الثلاثاء، مطار الملك خالد الدولي في طريقها إلى موسكو، تقل إعلاميين وبعض النجوم القدامى ورياضيين بدعوة من الهيئة العامة للرياضة لتوفير الدعم للمنتخب السعودي خلال المونديال.