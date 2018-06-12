5 خطوات للحفاظ على صحتك بعد شهر رمضان

شهر رمضان، يفرض تغييرا في النظام الغذائي، بسبب أوقات تناول وجبات الطعام وطبيعتها، وبعد نهاية الشهر الكريم، يعود البعض إلى عاداتهم الغذائية القديمة، ليعانوا زيادة الوزن والعديد من المشكلات الصحية.

وقدم موقع 24 الإماراتي عددا من الخطوات والإجراءات، التي تساعد في تجنب الوقوع بالمشكلات الصحية، بعد انقضاء شهر الصيام:

1- الصيام مرتين في الأسبوع

حاول أن تصوم مرتين في الأسبوع بعد شهر رمضان، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن الصوم المتقطع مفيد للجسم والعقل، كما ثبت أنه يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز والحصول على الطاقة، بالإضافة إلى تسريع النشاط ونمو الخلايا العصبية والعديد من الفوائد الأخرى.

2- تناول التمر والفواكه المجففة

هل تعلم أن تناول التمور والفواكه المجففة يساعد في تسريع عملية الهضم، والتخفيف من كمية الأطعمة التي تتناولها خلال وجبات الطعام، كما تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها.

3- تناول 2-3 وجبة طعام في اليوم

حاول الالتزام بما تعودت عليه خلال شهر رمضان، من خلال تناول وجبتين إلى 3 وجبات من الطعام، بدلًا من عدد كبير من الوجبات الصغيرة، فالشعور بالجوع بين الوجبات خلافًا للاعتقاد السائد، ذو فائدة كبيرة لصحتنا الجسدية.

4- اتباع قاعدة 80/20

تنص القاعدة على تناول الطعام حتى تشعر بالامتلاء بنسبة لا تزيد على 80%، والطريقة الأمثل لفعل ذلك عبر الأكل بشكل بطيء، ومن الضروري تجنب العودة إلى العادات الغذائية السلبية، وعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام.

5- شرب الكثير من الماء

ربما تكون قد تعودت على عدم شرب كميات كبيرة من الماء خلال النهار في رمضان، لكن يجب أن يبقى الجسم رطبًا، من خلال الحرص على شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء بشكل يومي، خاصة في الأجواء الحارة، فالماء يساعد في عمليات الهضم والحفاظ على نضارة البشرة.