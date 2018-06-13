تطلعات عربية لفوز الأخضر السعودي في أولى مواجهات المونديال أمام الدب الروسي

يعتبر المنتخب السعودي الواجهة الأمامية للمنتخبات العربية في مونديال روسيا، حيث يواجه الدب الروسي صاحب الضيافة في المباراة الافتتاحية التي تقام اليوم الخميس.

الأخضر السعودي تأهل في خمس مناسبات للنهائيات كانت أجملها في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكة، حيث قادها الجيل الذهبي إلى التأهل للدور الثاني .

الجيل الحالي للمنتخب السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتز، يعد جيلاً تكتيكياً، يلعب بشكل منظم ينقل الكرة بشكل ممتع، استطاع بهذه الطريقة التأهل للنهائيات بالفوز على المنتخب الياباني في آخر جولة من التصفيات بقيادة المدرب فان مارفيك.

في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، قلبي الدفاع أسامة هوساوي و عمر هوساوي، الظهيرين-الأيمن اللاعب أيمن الشهراني والأيسر منصور الحربي، لاعب ارتكاز عبدالله عطيف، خط وسط رباعي امام عطيف مكون من تيسير الجاسم، والفرج، متوسط ايمن الشهري ومتوسط أيسر الدوسري، وفي الهجوم صريح فهد المولد أو بديله مهند عسيري.

• طريقة اللعب :

اعتمد بيتزي طريقة لعب 4_2_3_1 في عدة مباريات ودية، ولم تلقى نجاحا في الأداء والنتيجة في مقابلتين أمام ايطاليا والبيرو، إلى أن وجد بيتزي الطريقة السحرية 4_1_4_1 الطريقة التي عانت أمامها الماكينات الألمانية في المباراة الودية الأخيرة وفيها حقق الألمان فوزاً صعباً بنتيجة (2-1).

وعقب مباراة ألمانيا فإن المعيوف سيكون حارس المنتخب بنسبة كبيرة جدا، وهو معتاد على تقديم توجيهات مستمرة لفريقه وتأثيره عليهم يكون واضحاً بشكل إيجابي.

أما رباعي الدفاع فيتكون من قلبي دفاع صلب أسامه هوساوي وعمر هوساوي قلبي دفاع متأخران للتغطية خلف لاعب الإرتكاز، الظهير الأيمن الشهراني ذو نزعه هجومية كبيرة يشكل جبهة هجومية قوية مع الشهري ظهير أيسر، الحربي وعطيف إرتكاز أمام قلبي الدفاع، إرتكاز عصري جيد جدا بالخروج في الكرة والربط بين خط الدفاع وخط الوسط.

امام عطيف، فإن الرباعي الجاسم والفرج يشكلان ثنائي منسجم في التحضير للهجمة ايضا يلعبان دور مهم في افتكاك الكرة من المنافس بشكل سريع، مع وسط يمين الشهري ووسط يسار الدوسري وهما يشكلان خطورة هجومية كبيرة.

أما المهاجم الصريح فهد المولد يتمركز جيدا ويعمل بشكل كبير خارج منطقة الجزاء ويعطي المساحات للمتقدمين من الأطراف الشهري والدوسري، خصوصا أن الدوسري مهاري ويشكل خطورة كبيرة بالجهة اليسرى .

• نقاط ضعف :

مشاكل المنتخب السعودي تتمثل في دفاعه حيث التمركز الخاطىء في كرة التحولات من الهجوم للدفاع، والمساحات الموجودة بين خط الدفاع وخط الوسط.

أيضا كثرة الأخطاء في التمرير عند بناء الهجمة من الخلف، حيث تشكل الكرة المقطوعة بمنطقة المنتخب السعودي خطرا كبيرا على مرماه، بالإضافة لحراسة المرمى، احياناً لا يتم السيطرة على الكرة في التصدي الأول .

• فرصة التأهل :

المنتخب السعودي أفضل من منتخب روسيا على المستوى الفني والهجومي، لكن المنتخب الروسي أفضل دفاعيا وأفضل في غلق المساحات، أيضا ينتظر المنتخب السعودي مشوار صعب في مواجهة مصر والأروجواي.

لكن تبقى الفرصة قائمة كي يحقق الأخضر السعودي فوزاً مفرحاً للجماهير العربية، فهو منتخب يقاتل ومهاري ويؤمل أن يصنع الفارق.