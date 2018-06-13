شركة أميركية ترفض توريد أحذية منتخب إيران بالمونديال

أعلنت شركة الملابس الرياضية الأميركية، نايكي،، الثلاثاء، رفضها منح المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة به قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ووفقًا لبيان للشركة نشرته قناة “اي اس بي إن” الأميركية، فإن العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية على طهران تعني أنهم كشركة محلية لا تستطيع توفير أحذية للاعبي منتخب إيران خلال هذا التوقيت.