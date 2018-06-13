الأرجنتيني بيتانا حكماً للمباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية

يقود الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم في روسيا بين البلد المضيف والسعودية غدا في موسكو ضمن المجموعة الأولى.

ويمكن أن يكون بيتانا أول حكم يلجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر) في تاريخ العرس العالمي.

وسيساعد بيتانا في مهامه مواطناه خوان بابلو بيلاتي وهرنان ميدانا، فيما عهدت مهمة حكم الفيديو المساعد للإيطالي ماسيميليانو إراتي. وستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر) للمرة الأولى في كأس العالم، ويمكن استخدامها في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة، أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.

وبات بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين للمونديال (شارك عام 2014 في البرازيل)، بعد أنخل نوربرتو كويريتسا (مونديالي 1970 و1978).