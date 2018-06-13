كيف سيمثل المنتخب المغربي هولندا في المونديال؟!

يشهد كأس العالم روسيا 2018 غياب المنتخب الهولندي صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية ووصيف مونديال 2010 عن المشاركة في النسخة الحادية والعشرين من البطولة، وذلك بعد إخفاقه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

بالرغم من ذلك سيستمتع الجمهور الهولندي بمشاهدة لاعبين ولدوا في هولندا في المونديال والفضل يعود لمنتخب المغرب.

ويعود المنتخب المغربي للمونديال بعد غياب دام 20 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ مواجهاته المونديالية بمواجهة إيران يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم والتي تضم أيضًا منتخبات إسبانيا والبرتغال.

وتحتوي تشكيلة منتخب المغرب على خمسة لاعبين ولدوا على الأراضي الهولندية، وهم مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي لاعبي خط الوسط، بالإضافة إلى المهاجمين حكيم زياش ونور الدين المرابط وشقيقه سفيان المرابط.

وتضم قائمة منتخب المغرب التي ستشارك في كأس العالم 17 لاعبًا من ضمن 23 ولدوا خارج الأراضي المغربية، ولكنهم يمثلون منتخب أسود الأطلسي لحملهم الجنسية المغربية.

كما تضم المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال روسيا أيضًا الكثير من اللاعبين الذين ولدوا في أوروبا ولكنهم يعودوا لتمثيل بلادهم في المحافل الدولية.

ومع عدم تأهل منتخب الطواحين الهولندية لمونديال روسيا، سيلقى المنتخب المغربي بقيادة مدربهم هيرفي رينارد دعمًا كبيرًا من الجماهير الهولندية خلال مباريات كأس العالم.

وقال كريم الأحمدي لاعب وسط المنتخب المغربي وفريق فينورد: “أتمنى أن تتوحد الجماهير الهولندية لتشجيعنا في المونديال، فأنا دائمًا أشجع المنتخب الهولندي في كل بطولات كأس العالم التي لا يتواجد فيها المنتخب المغربي”.

كما أضاف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا: “لقد ترعرعت في هولندا، ولكني أشعر بالحنين لموطني المغرب في كل مرة أسمع فيها النشيد الوطني المغربي”.

ويغيب منتخب الطواحين الهولندية عن المونديال للمرة الأولى منذ عام 2002، بينما يسعى أسود الأطلس لخوض مباريات المونديال التي غابوا عنها منذ آخر مشاركة لهم في مونديال 1998.