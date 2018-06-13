روسيا 2018

فيديو‬⁩ من موسكو ‏الجماهير المصرية في حالة نشوة وسعادة قبل انطلاق المونديال

منذ 15 دقيقة
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