البيوت الشعبية في القرى الماليزية ودلالاتها الرمزية لعيد الفطر

يعود الماليزيون مع نهاية شهر رمضان الى القرية للاحتفال بعيد الفطر في بيت العائلة القروي وهي عادة تعرف باسم (باليك كامبونغ) او العودة الى القرية للاحتفال بالعيد.

وتقوم معظم المجمعات التجارية والأسواق الشعبية في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك بتصميم مجسمات لتلك البيوت القروية الشعبية وابراز دلالاتها الرمزية وأهم تفاصيلها لا سيما المقاعد الخشبية في مجلس الضيوف وسيقان البامبو المعدة للطبخ والشعلات المضيئة التي تزين فناء المنزل وأغطية الأطعمة وحافظاتها المصنوعة من سعف النخيل إضافة إلى الدراجات الهوائية القديمة.