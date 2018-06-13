العدساني: الحكومة اتخذت اجراءات لمعالجة محاور استجواب الصبيح وفي انتظار التنفيذ

قال النائب رياض العدساني انه تشرف بدعوة صاحب السمو ولقائه اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، متوجها بالشكر لسمو الأمير لحرصه على قضايا البلد.

وأوضح العدساني في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أنه بالنسبة للاستجواب الذي كان موجها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح فالحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة.

وأفاد بأن الاستجواب كامل ومتكامل وكان يفترض تقديمه اليوم، مبينا أن الحكومة اتخذت اجراءات وفي انتظار التنفيذ.

وأضاف: حرية الرأي مكفولة وبدليل أني لم أرفع قضية على أي شخص، ولكن الإساءة للدين والمساس به أمر غير مقبول إطلاقا، لذلك على الحكومة تطبيق القانون وستقوم بهذا الدور وننتظر التنفيذ.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحور الثاني من الاستجواب، فإن الحكومة ستقوم بالأخذ بالاعتبار في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء أن يكون هناك فصل بينها وبين ديوان المحاسبة.

وبين أنه طلب من الوزيرة المختصة التي يفترض ان يقدم لها الاستجواب ان تقوم بالإجراءات اللازمة وترفع تقريرا إلى لجنة الميزانيات البرلمانية.

وأكد العدساني أن جميع هذه الاجراءات سوف تتم وأنه سيكون عونا للمصلحة العامة، مجددا شكره لسمو الأمير وحرصه على قضايا البلد، وتحمله مهام خارج البلاد، داعيا الله ان يعود على سموه هذا الشهر بالصحة والسلامة ، وأن يحفظ الله هذا البلد من كل مكروه.