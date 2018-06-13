“التجارة”: تشكيل ثلاثة فرق من 30 مفتشا لمتابعة أسعار السلع في عيد الفطر

اعلن قطاع الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن متابعته مراقبة الاسعار عبر إنجاز خطة تنظيمية وتشكيل ثلاثة فرق مكونة من 30 مفتشا موزعين على المحافظات في البلاد استعدادا لعيد الفطر السعيد.

وأكد القطاع في بيان صحفي اليوم الاربعاء حرصه على ضبط حركة الأسواق وتوفر السلع بمختلف أنواعها مبينا أنه يضع الأسواق تحت مجهر الرقابة استعدادا لاستقبال عيد الفطر السعيد عبر فرق الطوارىء لمنع استغلال المستهلك والتأكد من انضباط وتقيد الاسواق بالنظم واللوائح المعمول بها.

وأضاف ان الحملات والجولات التفتيشية مستمرة للمحافظة على استقرار الأسعار بالأسواق وتوفر مستلزمات العيد وعدم استغلال الاجازات الرسمية والمناسبات لرفع الاسعار.

وأكد القطاع انه يسير في خطة عمل متكاملة تضمنت تشكيل فرق عمل تضم عددا من فرق تفتيش ضبط السلع والخدمات بهدف إيجاد آليات العمل والخطوات الواجب اتباعها خلال الفترة الحالية لعيد الفطر السعيد.

ودعا المستهلكين إلى ضرورة الابلاغ عن اي غش تجاري يواجههم او عدم التقيد في النظم واللوائح المعمول بها عبر الخط الساخن 135 الذي يعمل على مدار الساعة مؤكدا استمرار القيام بالحملات التفتيشية وتلقي الشكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة فيها حسب القوانين.