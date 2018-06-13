إصابة راشفورد مهاجم إنجلترا قبل كأس العالم

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إن المهاجم ماركوس راشفورد تعرض «لكدمة خفيفة» في المران الأخير قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وسيأمل المهاجم البالغ عمره 20 عاما، والذي سجل 13 هدفا مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات الموسم الماضي، في دخول التشكيلة الأساسية لبلاده بعدما تألق في المباريات الودية وسجل هدفا رائعا في شباك كوستاريكا.

وأبلغ ساوثغيت وسائل إعلام بريطانية «ماركوس تعرض لكدمة خفيفة لكنها ليست خطيرة لذا سننظر كيف ستكون حالته في المران المقبل الذي سيكون مفتوحا للجميع».

وأضاف: «لدينا أسبوع آخر من الاستعداد وهناك تنافس على مراكز كثيرة كما يعرف الجميع».

ولم يعلن ساوثغيت التشكيلة الأساسية قبل خوض مباراته الأولى أمام تونس يوم الاثنين المقبل.

وستلعب إنجلترا أيضا في المجموعة السابعة مع بنما وبلجيكا.