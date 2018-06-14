“الكهرباء”: 5 ملايين دينار لصيانة “الخطوط الهوائية”

قالت وزارة الكهرباء والماء أمس الاربعاء ان وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي وقع عقد غسيل وصيانة الخطوط الهوائية دون جهد حتى (400 كيلو فولت) بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 15 مليون دولار أمريكي).

وذكرت (الكهرباء) في بيان صحفي ان المشروع الذي تستمر اعماله 34 شهرا من تاريخ توقيع العقد يهدف إلى إصلاح واستبدال العوازل والموصلات وجميع أجزاء البرج التالف دون جهد للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي.

وأضافت انه سيتم التفتيش الدوري على الأبراج للكشف المبكر عن الأعطال باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء ومتابعة الأعمال الطارئة وإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.

ولفتت الى ان المشروع يهدف ايضا الى غسيل عوازل أبراج الضغط العالي دون جهد لإزالة الملوثات التي تتسبب بعدم استقرار الشبكة الكهربائية.