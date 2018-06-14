قطر : فرص عمل لـ10 آلاف أردني و500 مليون دولار استثمارات

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الملك تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر ستعمل على توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.