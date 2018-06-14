روسيا 2018

فيديو| جمهور المنتخب السعودي قبل بداية مباراة فريقه الافتتاحية أمام روسيا

منذ 2 ساعتين
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