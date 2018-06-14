واشنطن تحذر مشجعي كأس العالم من مخاطر التعرض للتجسس

حذر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أمس (الأربعاء) مشجعي كرة القدم الراغبين بالسفر إلى روسيا لمتابعة المونديال من أن هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم المحمولة قد تتعرض للتجسس من قبل قراصنة إلكترونيين.

وأكد مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس ويليام إيفانينا أنه حتى أولئك الذين يظنون أنهم غير مهمين على الإطلاق يمكن أن يتم التجسس عليهم أثناء وجودهم في روسيا.

وقال: «كل الذين يسافرون إلى روسيا لحضور كأس العالم يجب عليهم ألا يقللوا البتة من شأن المخاطر الإلكترونية التي ينطوي عليها هذا الأمر».

وأضاف: «إذا كنتم تعتزمون أن تأخذوا معكم هاتفا محمولا أو كومبيوترا محمولا أو مساعدا رقميا شخصيا أو أي جهاز إلكتروني آخر فإياكم وأن تخطئوا الظن: كل البيانات الموجودة على هذه الأجهزة (ولا سيما بيانات التعريف الخاصة بكم) يمكن أن تطّلع عليها الحكومة الروسية أو مجرمون إلكترونيون».

وشدد المسؤول الأميركي على أن الحل الأمثل والأبسط هو ألا يصطحب معه المرء في رحلته إلى روسيا أي جهاز إلكتروني أساسي أو أن يتخذ إجراءات احترازية مثل نزع البطارية من الجهاز حين لا يكون في وضعية الاستخدام.

وأكد إيفانينا أن المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات هم الأهداف الأساسية لعمليات التجسس، مضيفاً: «لكن لا تنطلقوا من مبدأ أنه لا قيمة لكم كي يتم استهدافكم».