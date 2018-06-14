أستراليا أول دولة تعلن أن غداً هو أول أيام عيد الفطر

أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا اليوم الخميس آخر يوم في شهر رمضان، ويوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 15 يونيو من العام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور عبدالعظيم عفيفي، أكدوا فيه أنه بعد الاتصال بالعلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، فإنه تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي، حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولاً كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.