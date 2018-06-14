كوبر يؤكد أن صلاح سيلعب مباراة أوروغواي

قال هيكتور كوبر مدرب مصر إن المهاجم محمد صلاح تعافى من إصابة في الكتف وسيخوض المباراة الافتتاحية لبلاده أمام أوروغواي غدا (الجمعة).

وأبلغ الأرجنتيني كوبر مؤتمرا صحافيا عبر مترجم اليوم الخميس: «أستطيع أن أؤكد بنسبة مائة في المائة تقريبا أنه سيلعب إلا لو حصلت ظروف غير متوقعة في اللحظات الأخيرة».

وتألق صلاح هذا الموسم وسجل 44 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات لكنه أصيب في كتفه خلال الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 26 مايو (أيار) ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

وتشارك مصر في كأس العالم لأول مرة منذ 1990 وستلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا صاحبة الأرض والسعودية.

وتنطلق البطولة اليوم الخميس بمواجهة بين روسيا والسعودية في استاد لوغنيكي في موسكو.