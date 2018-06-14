بوتين يعلن رسميا افتتاح كأس العالم في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا الخميس، انطلاق النسخة الـ 21 لنهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها بلاده حتى 15 يوليو المقبل، قبيل المباراة الافتتاحية بين منتخب بلاده والسعودية.

وأمام نحو 80 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو، قال بوتين «أهنئكم جميعا على انطلاق أهم بطولة في العالم»، تلاه رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني انفانتينو بكلمة مقتضبة حيا فيها المشجعين بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية «أحبائي، أهلا وسهلا الى كأس العالم في روسيا».

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سيبدأ مشواره في البطولة اليوم بمواجهة روسيا في المباراة الافتتاحية.

ويأمل المنتخب الروسي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في تحقيق نتيجة إيجابية ببداية مشواره، تسهل عليه مهمة الصعود إلى الدور الثاني.

وفي المقابل، يسعى منتخب السعودية العائد إلى المونديال بعد غياب 12 عاما، إلى تحقيق مفاجأة في لقاء الافتتاح.

ويبدأ «الدب الروسي» صاحب الضيافة اللقاء بتشكيلة تضم: إيغور أكينفيف، ماريو فيرنانديز، إليا كوتيبوف، سيرغي إغناشيفيتش، يوري جيركوف، يوري غازينسكي، رومان زوبنين، ألكساندر غولوفين، ألكساندر ساميدوف، ألان زاغوف، فيدور سمولوف، المدير الفني: ستانيسلاف شيرشيسوف (روسي).

أما منتخب «الأخضر» فيخوض اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، يحيى الشهري، محمد السهلاوي، المدير الفني: خوان أنطونيو بيتزي (أرجنتيني).