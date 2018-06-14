الكويت: غدا.. أول أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة وبذلك يكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال رئيس (الهيئة) رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة في مؤتمر صحفي إن الهيئة اجتمعت مساء اليوم الخميس 29 رمضان 1439 هجرية الموافق 14 يونيو لتلمس هلال شهر شوال “وقد ثبت شرعا رؤيته”.

وتقدم بهذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء وجميع المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بأجمل التهاني وأصدقها متمنيا لوطننا العزيز المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره تقدم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد العفاسي في كلمة عقب اجتماع الهيئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما تقدم العفاسي بهذه المناسبة بخالص التهنئة إلى سمو ولى العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي والمقيمين داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وتقدمه وازدهاره ويتم نعمته على وطننا العزيز في ظل القيادة السياسية.