وفيات الخميس 14 يونيو 2018

إسحق أسد علي العامري، «84 عاماً»، شيع، للرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 99750445.

عدوة شويمي سالم، أرملة طلق سيف الركيبي العازمي، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: الأحمدي، ق2، ش2، م404، للنساء: الأحمدي، ق2، ش2، م405، ت: 66953122.

سالم فالح سالم الدسمة، «83 عاماً»، شيع، للرجال: فهد الأحمد، ق4، ش421، م23، للنساء: الصباحية، ق1، ش1، م526، ت: 99442324 – 66755568 – 99592994.

خلود عبدالله سعد المطيري، «42 عاماً»، شيعت، للنساء: اشبيلية، ق1، ش111، م4 من الخلف العزاء للنساء فقط، ت: 99995630 – 51600707.

قماشة جاسم سمير، زوجة مجيد صاهود المقيحط، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق1، ش15، م9، للنساء: المنقف، ق1، ش147، م15، ت: 60692316 – 66402112.

سلمان ناصر عوض غنيم العازمي، «30 عاماً»، شيع، جابر العلي، ق3، ش22، م18، ت: 60080016 – 66070731.

سهاد مصطفى الخماش، أرملة نوري سيد عبدالرحمن النقيب، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الشامية، ديوان الرفاعي، للنساء: السلام، ق5، ش515، م57، ت: 99977273 – 99022584.