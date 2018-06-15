عشرات الآلاف أدّوا صلاة العيد في المسجد الاقصى

أدّى 90 الفا صلاة العيد في المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم، بحسب دائرة الاوقاف الاسلامية.

وتوجه الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، للمصلين في خطبة العيد قائلا “هنيئا لكم احياء المسجد الاقصى بالصلاة والقيام في شهر رمضان”.

واضاف” نرجو ان يستمر رباطكم في المسجد الاقصى بعد رمضان “.

واشار الشيخ حسين الى ان “الفلسطينيين يستذكرون في العيد الشهداء ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى والافراج القريب للاسرى من السجون الاسرائيلية”.

واكد الشيخ حسين على “تمسك الفلسطينيين بمسجدهم الاقصى ومدينتهم القدس وارضهم المباركة “.

واشار مفتي القدس والديار الفلسطينية الى “رفض مخططات التصفية وآخرها ما تسمى بصفقة القرن الظالمة”.

ومع انتهاء صلاة العيد نظم المئات من الفلسطينيين وقفة تصامنية في ساحات الاقصى تصامنا مع غزة.

ورفعوا لافتات كتب عليها “العقوبات على غزة جريمة” و” ارفعوا العقوبات عن غزة”و” غزة قلب القدس والقدس قلب غزة”، و” عليكم الاعتذار لاطفال غزة هذا اولا”.

ورددوا شعارات تضامنية مع غزة وأهلها

ومع انتهاء الصلاة توجه مصلون الى المقابر القريبة من البلدة القديمة، لتلاوة الفاتحة على أرواح موتاهم والدعاء لهم.