رسميًا.. ريال مدريد يحسم صفقة موهبة سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، رحيل نجمه الشاب، رودريجو جويس، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد الاتفاق بين الطرفين، خلال الفترة الماضية.

وقال الموقع الرسمي لنادي سانتوس، إنه اتفق مع ريال مدريد، على انتقال رودريجو، صاحب الـ 17 عاما إلى ريال مدريد، لكنه سوف ينضم للفريق الملكي، بحلول يوليو/تموز 2019.

وشدد سانتوس، في بيانه، على أن صفقة رودريجو، هي الأعلى ربحًا في تاريخ الفريق البرازيلي.

وأضاف الموقع، أنه شكر ريال مدريد، على الاحترافية في المفاوضات، خلال صفقة رودريجو، ومن المقرر أن ينعقد مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل الصفقة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن رودريجو وقع على عقد لمدة 5 سنوات، بصفقة كلفت ريال مدريد، 65 مليون يورو، بينما سيحصل صاحب الـ 17 عاما، على 4 ملايين يورو سنويًا.